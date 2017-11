Roberto Breda, tecnico del Perugia, parla a Sky Sport dopo il pareggio con l'Avellino: "Non ci aspettavamo l'Avellino con 3-5-2, pensavano a un 4-3-3, non abbiamo ancora condificato alcune situazioni e nel primo tempo abbiamo improvvisato troppo facendoci sorprendere. Nel secondo tempo ci siamo messi meglio ed è andata bene, abbiamo coperto meglio il campo. Per come si era messo era importante non perderla, è la prima volta che recupero un passivo quest'anno ed è un dato positivo. Poi dobbiamo migliorare tante cose in fase di possesso e non possesso. Cerri? In questa fase sto ancora studiando i ragazzi, tutti i subentrati mi hanno dato risposte positive ma tutta la squadra ha reagito bene alla difficoltà. Alla fine va bene così, nel finale eravamo stanchi per continuare il forcing. Ora è importante trovare la nostra identità. Ci manca qualcosa anche nello sviluppo del gioco e nel giro palla, abbiamo usato pochissimo due mediani, ma in questa fase ci sta, sono contento di chi è entrato e di come abbiamo reagito. Avevamo preparato la partita con un altro modulo, ci siamo ritrovati a giocare con un foglio bianco davanti e non era facile, ma era molto preoccupato perchè avevamo preparato un altro tipo di gioco".