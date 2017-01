Brignoli, nuovo portiere del Perugia, parla della sua scelta di tornare in Umbria, dove ha già vestito la maglia della Ternana: "Sono molto contento che mi sia stata data la possibilità di venire qui, ho voglia di rimettermi in gioco e dare il massimo per arrivare il più in alto possibile. Sono un professionista e quanto mi è arrivata questa proposta ho subito valutato la possibilità di vestire questa maglia, ho scelto Perugia perché è una società ambiziosa, che vuole fare bene e ha un progetto importante. È stata una scelta semplice e spero di lasciare un bel ricordo quando e se un giorno le strade si divideranno. Il gruppo mi ha accolto bene e ci sono tutti i presupposti per fare un buon lavoro, sono qui per dare una mano, mettermi a disposizione e cercare di guadagnare sul campo la fiducia di tutti".