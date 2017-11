Alberto Cerri, attaccante del Perugia, parla a Sky Sport dopo il pareggio, con suo gol, contro l'Avellino: "In Serie B e con questa classifica corta un punto la smuove sempre. Quando non si può vincere, un punto è fondamentale. Siamo stati bravi nel secondo tempo dove abbiamo messo tanto. Noi cerchiamo di fare il meglio in settimana e riprodurlo il sabato. Nel primo tempo l'Avellino ci ha sorpresi, nella ripresa siamo stati bravi. Non meritiamo questa classifica. Il campionato è lungo e ci sono tante squadre forti e preparate. Cerchiamo di continuare così, non mollando niente"