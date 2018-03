Perugia-Cremonese 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 69' Cerri



Perugia (3-4-1-1): Leali; Volta, Del Prete, Magnani; Mustacchio, Gustafson, Bianco, Buonaiuto (56' Cerri), Pajac (13' Germoni); Diamanti (71' Bandinelli); Di Carmine. All. Breda



Cremonese (4-3-1-2); Ajeti; Cinaglia, Canini, Marconi, Garcia Tena; Arini, Pesce, Cinelli (75' Scappini); Castrovilli (64' Cavion), Perrulli (56' Scamacca); Brighenti. All. Tesser



Arbitro: Pinzani di Empoli



Ammoniti: 35' Garcia Tena 8C), 43' Marconi (C), 45' Diamanti (P), 52' Ajeti (C), 67' Gustafson (P), 69' Pesce (C), 77' Mustacchio (P)