Il nuovo acquisto del Perugia, Alessandro Diamanti, ha parlato in occasione della conferenza stampa di presentazione: "Abbiamo impiegato tre minuti per trovare l'accordo. Ora penso solamente a lavorare per questi tre mesi. Per il futuro se ne riparlerà. Dopo la prima chiacchierata col presidente mi sono convinto a scegliere questa piazza così calda e attaccata alla squadra. In questi mesi mi sono tenuto in allenamento con Mariani e gli allievi nazionali del Bologna, che voglio ringraziare, ma non avevo intenzione di andare all'estero avendo già provato quell'esperienza. Non faccio promesse, non vendo sogni: l'obiettivo è lavorare in silenzio e mettermi a disposizione dei compagni. Cercherò di dare tutto per questa maglia è l'unica promessa che posso fare. Il numero 21? Ho chiesto il permesso a Pirlo, che è un mio grande amico".