E'costato poche migliaia di euro, arriva dai dilettanti, a 18 anni è andato subito in gol all'esordio in B. Il 2018 di Christian Kouan è già una favola. Il Perugia - che brilla nello scouting sui giovani africani - si gode il suo ultimo talento arrivato dalla Costa D'Avorio. I precedenti incoraggiano: nell'ultimo anno Zebli è stato venduto al Genk per quattro milioni, Drolé ha portato soldi freschi dalla Turchia. Valorizzazioni rapide, plusvalenze significative: entrambi sono costati pochissimo. Proprio come Kouan, pescato nel florido settore giovanile romano della Vigor Perconti - dove segnava gol a raffica - e segnalato al club del presidente Santopadre giusto in tempo per battere la concorrenza di Roma e Nizza. Roberto Goretti, responsabile dell'area tecnica, non se l'è lasciato sfuggire. Diecimila euro per il cartellino e il tesseramento da giovane di serie, senza quel contratto professionistico che invece, ora, è diventato un'urgenza.



IL GRANDE SALTO - Con la Primavera Kouan ha messo in mostra buoni numeri, ma anche spigoli caratteriali che gli sono costati qualche squalifica di troppo. Fino al salto in prima squadra, maturato un po' a sorpresa durante la sosta. Dopo il gol contro l'Entella, arrivato a inizio secondo tempo, è corso ad abbracciare il suo allenatore. "Lo ha fatto perché non si aspettava di giocare - ha dichiarato Roberto Breda a Il Giornale dell'Umbria -, si è presentato bene, con la giusta personalità. La mia idea, considerando che giocavamo per la prima volta con il 3-5-2, era quella di avere una centrocampo con maggiore gamba. Christian è stato bravo perché ci ha creduto ed è stato premiato". Per lui è pronto un quinquennale, perché anche le cose formali fanno parte della favola.



@pietroscogna

​