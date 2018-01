Massimiliano Santopadre, presidente del Perugia, parla a Il Giornale di Sicilia di Samuel Di Carmine, attaccante accostato ai top club di B: "La nostra situazione attuale non mi fa stare sereno e privarmi di uno degli attaccanti più forti della categoria non sarebbe certamente la mossa giusta. Figurarsi poi alle cifre che si leggono, per le quali nemmeno si aprirebbe una trattativa. Oggi rifiuterei anche 5 milioni. Di Carmine deve tanto al Perugia, che lo acquistò quando ancora militava in Lega Pro alla Juve Stabia. Ribadisco: la sua partenza è impossibile. Poi a fine anno faremo le dovute valutazioni".