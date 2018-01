In un'intervista rilasciata al Giornale di Sicilia, il patron del Perugia Massimiliano Santopadre ha messo a tacere le voci riguardanti una possibile cessione dell'attaccante Samuel Di Carmine: "La nostra situazione attuale mi fa stare poco sereno e privarmi di uno degli attaccanti più forti della categoria non sarebbe certamente la mossa più giusta. Figuriamoci poi alle cifre che si leggono per le quali neanche si aprirebbe una trattativa. Oggi rifiuterei anche cinque milioni per il suo cartellino. Quando si vuole un calciatore ci si muove concretamente. Il Palermo invece ha sempre girato attorno al ragazzo, senza muoversi in maniera concreta. Per avere i giocatori si devono pagare, mettendo i soldi nel tavolo. Di Carmine credo debba tanto al Perugia, considerato che lo acquistammo quando giocava ancora in Lega Pro alla Juve Stabia. Ribadisco che la sua partenza è impossibile. A fine campionato, poi, si faranno le dovute valutazioni."