Il nuovo portiere del Perugia Nicola Leali ha parlato in conferenza stampa in occasione della sua presentazione nel club: “Vengo a Perugia con la voglia di fare bene e la possibilità di rimanere qui, una cosa che ho voluto fortemente. Da quando è iniziata la trattativa sono stato subito convinto di venire qui, è stato facile accettare e non ho avuto dubbi o pensieri. Mi sto ambientando velocemente e qui ho ritrovato ragazzi come Volta, Zanon e Nocchi con cui mi sono già allenato o ho giocato in passato. La Serie B è un campionato difficile, dobbiamo pensare partita per partita mantenendo alta l'attenzione e continuare su quanto fatto di buono in queste due partite”.