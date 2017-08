Grande protagonista nella sfida vinta dal Perugia contro la Virtus Entella, oggi tutti parlano di Han, l'attaccante degli umbri, autore di una tripletta. Il senatore Razzi si complimenta con il giovane nordcoreano, come riporta l'ANSA: "Ho inviato un messaggio di congratulazioni al 'Caro leader' Kim Jong-un per l'ottima prestazione del calciatore Kwang-Song Han, da me scoperto, che ieri nella prima giornata del campionato di serie B, ha trascinato con una tripletta il Perugia nella goleada contro l'Entella. E' una prima tripletta per Han da quando gioca in Italia, il pubblico di Perugia lo considera già un beniamino e anche il tecnico Giunti punta molto sulle sue prestazioni per arrivare fino in fondo alla conquista della massima serie. Domenica prossima sarò al Renato Curi per fare i complimenti personalmente ad Han e al presidente del Perugia Santopadre che è riuscito anche quest'anno a costruire una squadra davvero competitiva per questo difficile campionato di B".