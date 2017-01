Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Perugia si sta muovendo sul mercato degli attaccanti alla ricerca di un'alternativa a Rej Manaj. La punta dell'Inter in prestito al Pescara non è convinto del passaggio in Serie B e allora il Perugia ha scelto di virare su Alejandro Rodriguez del Cesena. A Milano è in corso un incontro fra l'agente della punta e il direttore sportivo del Perugia, Goretti.