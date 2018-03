Quando un lapsus può costare il lavoro: è quello che è accaduto allo speaker del Perugia, reo di avere sbagliato per due volte il nome del compianto Davide Astori, in occasione della gara di recupero di serie B dello scorso 6 marzo, tra i padroni di casa e il Brescia.



"ASTOLFI", ERRORE FATALE - Lo speaker dello stadio Curi di Perugia è stato poi licenziato dal presidente umbro, Massimiliano Santopadre: fatale l'errore sul cognome "Astori", pronunciato per due volte come "Astolfi", in occasione del minuto di raccoglimento in memoria del capitano della Fiorentina. Errore ritenuto grave e imbarazzante: lo speaker Francesco Bircolotti, che ricopriva l'incarico da oltre quattro anni, è stato immediatamente sospeso e poi licenziato. Il presidente teneva in maniera particolare a questo momento di raccoglimento, tanto che la squadra, per sua espressa volontà, era scesa in campo con la scritta "Ciao Davide" sulle maglie.