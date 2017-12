Il club manager della Lazio, Angelo Peruzzi, è intervenuto a Mediaset Premium nel pre-partita di Lazio-Crotone: “Gara difficile, come tutte. Da qui alla fine del girone di andata abbiamo due partite complicate, questa e l’Inter. Il nostro modo di giocare fa sì che quando giochiamo in casa le squadre avversarie siano chiuse e ci aspettino e quindi facciamo fatica a trovare gli spazi. Fuori casa accade l’opposto e possiamo sfruttare meglio il campo. Noi attacchiamo in massa, a volte ci troviamo quasi scoperti. Bisogna trovare l’equilibrio. Anche a Bergamo abbiamo preso gol, ma siamo gli unici che difendiamo a 3 e non a 5 quindi spesso e volentieri ci troviamo nell’uno contro uno”.