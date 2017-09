Zdenek Zeman, tecnico del Pescara, parla dopo il pareggio con la Cremonese a Sky Sport 24: "Noi purtroppo la prima mezz'ora siamo rimasti nel pullman, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio dal centrocampo in su. Penso che la differenza di età specialmente oggi si è vista, noi siamo giovani e proviamo a giocare e certe volte molliamo un pò come nelle scorse partite. Oggi abbiamo prodotto poco anche se penso che squadre come la Cremonese non ci sono in Serie B".