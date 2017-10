Il giocatore del Pescara Jaime Baez, in prestito dalla Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a ViolaNews.com: "Pescara? Sto bene, mi sto allenando con il gruppo e sono a posto fisicamente. Aspetto l’opportunità di giocare. Io mi sento pronto, ma magari non ho ancora la giusta fiducia perché ho bisogno di giocare con continuità e devo prendere il ritmo di gioco. Aspetto di disputare 3-4 partite di seguito e penso di poter fare molto bene. Con Zeman mi alleno bene, lui lavora tanto sugli attaccanti e per me e per la mia posizione in campo è molto importante. Firenze? Un po’ mi manca. Lì ho tanti amici e mi sono trovato molto bene nel gruppo e in tutto l’ambiente. Sento sempre tanti compagni della Fiorentina, abbiamo anche un gruppo in cui comunichiamo (ride n.d.r.). Per la Serie A non lo so, ora devo pensare al Pescara e a dare il massimo qui. Fiorentina? La stagione è partita un po’ così così, ma con il passare del tempo potrà migliorare molto e la squadra potrà fare sempre meglio. Il gruppo si è formato un po’ tardi e adesso i ragazzi hanno sicuramente bisogno di tempo per lavorare insieme ed ottenere risultati. Sousa o Pioli? Penso che tutti e due lavorino bene sul gruppo e sui singoli e questo è molto importante. Sanno fare squadra e lavorano tanto con il pallone. Mi piace questo modo di allenarsi. Tutti e due chiedono di essere cattivi sulla palla, chiedono molto di attaccare la profondità e lavorare sul possesso palla. Certo, qualche differenza nella persona c’è ed è normale, ma l’idea di gioco è sicuramente molto simile".