Antonio Balzano, terzino del Pescara, a Cesena la scorsa stagione, parla in conferenza stampa: "Da sempre c'è stato la volontà di tornare, sapevo che prima o poi sarei tornato a casa. Sono felice, è un grande onore. Ora bisogna mettersi sotto. C'è sempre stato qualcosa ma mai nulla di concreto, si è concretizzato tutto negli ultimi giorni per una situazione particolare a Cagliari. Ho sei anni in più, qualcosa è cambiato spero verso l'aspetto positivo. Un po' di esperienza la acquisisci. Darò una mano sia dentro che fuori. Come sto fisicamente? Non sono andato in ritiro, ho saltato una parte. Ci vrrà un po' per tornare in forma, sono qui che lavoro, ci vuole tanto sacrificio e piano piano si ritorna a stare bene. Quando sono arrivato io nessuno pensava che il Pescara di 6 anni fa poteva fare quello che poi ha fatto. Speriamo ci sia qualche gioiellino che venga fuori e faccia la differenza. Fascia da capitano? Un orgoglio, è solo un simbolo. Si deve fare il bene del gruppo. Mi aggiungo ai più grandi per dare una mano a tutto l'ambiente".