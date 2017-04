Ahmad Benali, centrocampista del Pescara, ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Stiamo imparando quello che vuole Zeman, è sempre bello far risultato contro le grandi squadre. La sosta ci ha aiutato tanto, non è facile quando arriva un nuovo allenatore, abbiamo messo benzina nelle gambe e siamo contenti di aver giocato bene oggi. Alla salvezza ci crederemo fino alla fine, siamo pagati per questo altrimenti non ha senso andare in campo".