Albano Bizzarri, portiere del Pescara, parla a PescaraSport24: "La squadra ha i problemi che conosciamo, i carichi di lavoro non c’entrano. Il primo tempo è stato più equilibrato, il secondo no. Non sempre si riesce a fare quel che si prepara, il Chievo di oggi (ieri, ndr) non era il Genoa della settimana scorsa. Dobbiamo incominciare a correre e a fare punti, dobbiamo pensare che possiamo recuperare fino a quando sarà possibile farlo. Svanito l’effetto Zeman? Non mi piace parlare di queste cose".