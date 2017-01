Cesare Bovo, difensore del Pescara, parla a margine della Junior Tim Cup: "Stare fuori pesa tanto, sono arrivato e purtroppo poi la partita venne rinviata e l’infortunio piuttosto serio che non mi permette di stare con la squadra. Sono dispiaciuto e anche in difficoltà nei confronti della società che ha creduto in me e della squadra che in questo momento non posso aiutare. Voglio rientrare il prima possibile. Andiamo avanti giorno per giorno, dare tempi di recupero non si può. Con il Toro? C’è tempo, vediamo come procede il recupero. Per me sarà importante, ma pensiamo a mercoledì: è fondamentale. E’ giusto crederci, io e i miei compagni lo facciamo anche se indubbiamente la situazione è possibile. C’è possibilità, vogliamo provarci. Le altre fanno punti? Sta a noi iniziare a fare qualche vittoria. E’ difficile ma non molliamo, vogliamo provare a fare l’impresa".