Cesare Bovo, nuovo difensore del Pescara, ha parlato del suo arrivo in Abruzzo: "Le prime impressioni sono state positive. Sono felice d'essere arrivato qui. C'è un ambiente positivo. Arrivo da sei mesi iniziati bene e terminati in maniera disastrosa, calcisticamente parlando. Non mi sento finito e sono qui per rimettermi in gioco. Sono passato dal giocare sempre al non giocare più, ma sono scelte tecniche che oramai non mi interessano più".