Hugo Campagnaro, difensore del Pescara, ex Inter, parla in vista della prossima sfida con il Milan: "Sono disponibile, ma poi sarà il mister a decidere. Mi è dispiaciuto star fuori per tutte queste settimane. Con il Milan vogliamo fare il massimo come sempre. Per me è una gara anche un po' più speciale come ex interista. Mancano nove gare e cercheremo di guadagnare qualche posizione di classifica e lasciare l'ultimo posto".