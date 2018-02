In un'intervista rilasciata a Pescarasport24, il difensore centrale del Pescara Hugo Campagnaro ha parlato del mercato di riparazione tornando sulle voci di un possibile addio: "Se la situazione fosse rimasta quella dello scorso anno, in cui non mi sentivo importante, allora avrei pensato di lasciare il Pescara. Ma le condizioni sono cambiate e nonostante i sondaggi di alcune squadre ho preferito restare qui anche perché la mia famiglia sta bene a Pescara. Credo che i play off siano raggiungibili perché questo organico ha qualità, ma bisognerà scendere in campo più quadrati e compatti. Futuro? Se il fisico regge mi piacerebbe continuare a giocare. Non penso a fare il dirigente”.