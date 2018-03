Pescara-Carpi 0-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 11’ Sabbione (C);



Pescara (3-5-2): Fiorillo, Fornasier, Coda, Perrotta, Fiamozzi, Coulibaly, Brugman, Machin (78’ Falco), Balzano, Bunino (57’ Mancuso), Cappelluzzo (71’ Cocco). All. Epifani



Carpi (3-5-1-1): Colombi, Capela, Poli, Ligi, Di Chiara, Sabbione, Mbaye, Garritano (65’ Concas), Pachonik (74’ Bittante), Jelenic (46’ Verna), Melchiorri. All. Calabro



Arbitro: Serra di Torino



Ammoniti: 29’ Mbaye (C); 78’ Ligi (C);