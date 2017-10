Pescara-Cittadella 1-2 (primo tempo 1-2)



Marcatori: 2' Adorni (C); 18' Siega (C); 36' Benali (P)



Pescara (4-3-3): Pigliacelli, Zampano, Fornasier, Bovo, Mazzotta (81' Crescenzi), Coulibaly, Kanoutè, Brugman, Del Sole (81' Cappelluzzo), Pettinari (64' Ganz), Benali. All. Zeman.



Cittadella (4-3-1-2): Alfonso, Salvi, Pelagatti, Adorni, Benedetti, Schenetti, Iori (59' Settembrini), Bartolomei, Kouame, Strizzolo (70' Arrighini), Siega (64' Chiaretti). All. Venturato.



Arbitro: Ghersini di Genova



Ammoniti: 32' Alfonso (C); 61' Kanoute (P)