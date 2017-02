Sarà una giornata importante per la panchina del Pescara. Dopo l'esonero di Oddo, il preferito è Zdenek Zeman con un contatto previsto per le prossime ore. L'idea è di un contratto biennale, questa la richiesta di base del boemo anche per la prossima stagione; ma bisognerà capire come andrà il confronto prima di adottare una decisione definitiva.