Con Massimo Oddo squalificato, è stato il vice allenatore del Pescara, Marcello Donatelli, a parlare dopo la sconfitta contro il Sassuolo: "Conosciamo bene l'hotel Rigopiano e oggi sarebbe stato meglio non giocare. Abbiamo però messo il cuore in campo, dobbiamo recuperare una partita, siamo realisti ma anche ottimisti. Abbiamo preso il secondo gol nel nostro momento migliore. Errori individuali? Non esistono e non voglio entrare nello specifico. Le presunte incertezze di Bizzarri sono irrilevanti. Cristante? Nessuno ci ha detto che andrà all'Atalanta. Futuro? Il mio e quello di Massimo è legato alla società. Sono gratificato per le parole che ha detto sul mio conto ieri. Mercato? Non ne parlo, dico solo che siamo contenti dei nuovi arrivati".