Il quotidiano Il Centro di Pescara ha trattato la situazione di Mamadou Coulibaly. Il centrocampista biancoazzurro viene definito “L’oro nero” del Pescara. Il senegalese classe 1999, ha il contratto in scadenza nel 2019, e sono molti i club italiani che spingerebbero per averlo.



Il Pescara però ha già fatto presente che non lo lascerà partire. Rinnovo in vista? È certo però, che da una sua cessione la società abruzzese potrebbe incassare una somma molto interessante, che a prescindere si rivelerebbe una plusvalenza. Da svincolato si è unito in rosa a marzo, e si è già messo in mostra sotto la guida di Zeman.