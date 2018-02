Riccardo Fiamozzi, difensore del Pescara acquistato nella sessione di mercato appena conclusa, ha parlato ai microfoni di PescaraSport24 del suo ritorno nel club abruzzese dopo un biennio: “Col Genoa in Serie A avevo la fiducia di Gasperini, poi le cose sono cambiate a livello tecnico e dirigenziale e non sono più rientrato nei piani. Bari? Preferisco non parlare dell'esperienza in Puglia. Col Frosinone invece lo scorso anno siamo stati capaci di buttare alle ortiche una promozione che sembrava a un passo. Torno a Pescara con grandi motivazioni, ho fortissimamente voluto questa soluzione visto che sono stato benissimo e ho ricordi bellissimi. Sono gratificato dalle parole di stima del mister, ma ora dipende da me. Anche in questa stagione il campionato è molto equilibrato e competitivo, per questo non bisogna abbassare la guardia e fare tutto il possibile per raddrizzare la posizione”.