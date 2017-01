Il Pescara ha preso in prestito con diritto di riscatto dalla Dinamo Zagabria il trequartista Hrvoje Ilic (classe 1999). In uscita è ufficiale il passaggio del centrocampista Cristante all'Atalanta, che prenota pure il giovane attaccante Forte (classe 1998 attualmente in prestito al Carpi). Intanto i bergamaschi ricevono una richiesta dal club cipriota dell'Apoel Nicosia per il centrocampista cileno Carmona, cercato pure dal Genoa.