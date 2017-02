La rinascita di Zeman e la caduta di Juric. I titoli dei giornali in edicola oggi, pèuntano il dito prevalentemente sui due allenatori di Pescara e Genoa per raccontare la gara di ieri all'Adriatico.

La Gazzetta dello Sport mette in risalto la goleada degli abruzzesi ed il ritorno trionfale del boemo aprendo con un eloquente “Zemanita”, seguito poi dalla spiegazione: “Arriva il Profeta e il Pescara risorge: 'Salvezza o no, ora ci divertiamo". Più sotto la cronaca della partita: “All'Adriatico si balla. Caprari come un rock, il Genoa esce suonato”. Di fianco invece, in evidenza la situazione tecnica dei rossoblù: “Juric, è finita. Per Preziosi c'è Mandorlini”.

Il Secolo XIX si focalizza più sulla tempesta in atto in casa Grifone: "Genoa, salta la panchina. Arriva Mandorlini. Preziosi prima annuncia l'esonero di Juric e in serata raggiunge l'intesa con l'ex mister del Verona".

In altri tre articoli, il quotidiano genovese dà poi spazio alla contestazione dei tifosi, “Assalto al pullman rossoblù”, alla impotenza di Juric, “Basta così, grazie. Il Pirata rinuncia anche al recupero”, ed alla mesta cronaca della partita, “L'ulima umiliazione rossoblù”.

L'edizione genovese di Repubblica apre con "Genoa, la vergogna e l'assedio. Cade la prima testa: è Juric".