Andrew Gravillon, difensore guadalupense classe '98 cresciuto nell'Inter e acquistato nel mercato invernale dal Pescara, ha parlato in conferenza stampa in occasione della presentazione: "Da quando sono arrivato abbiamo lavorato tanto. Mi sono piaciuti molto questi allenamenti, i lavori che facciamo ti fanno crescere fisicamente. Quando ti alleni con Zeman diventi una "bestia". Cosa manca alla squadra? Spetta al mister decidere e correggere quello che non va in campo. Ho visto una grande squadra, sia dal punto di vista della mentalità che della qualità. Sono pronto a giocare, decide mister Zeman".