Danillo Iannascoli, ex amministratore delegato del Pescara, ha parlato a Il Centro del momento della società abruzzese, per la quale ha presentato un'offerta d'acquisto: "E' vero, nel mese di dicembre ho fatto un'offerta per rilevare le azioni del presidente Sebastiani ma la nostra proposta non è stata ritenuta congrua e da lì il mio interesse è venuto meno. Sono molto dispiaciuto per quanto accaduto al presidente e gli ho già espresso la mia solidarietà. Se mi sento tirato in ballo? Respingo qualsiasi accostamento diretto o indiretto. I miei avvocati stanno valutando, se dovessero esserci gli estremi, a delle azioni legali per tutelare la mia persona".