Il direttore sportivo del Pescara, Luca Leone, ha analizzato l'ultima sessione di mercato del Delfino: "Parlarne è l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno. Come hanno detto il presidente ed il mister, abbiamo fatto quello che avevamo programmato e che dovevamo fare. Bunino? E’ un ragazzo che in questi due anni ha fatto bene in Lega Pro, deve lavorare tanto e dimostrare qui a Pescara il suo valore". Sulla sconfitta con il Frosinone: "Nella ripresa abbiamo fatto poco per recuperare la partita. Purtroppo il gol di Ciano ci ha tagliato le gambe, però noi dovevamo e potevamo fare qualcosa in più nel secondo tempo. C'è tanto rammarico".