Luca Leone, direttore sportivo del Pescara, parla a Rete 8 dopo il 0-0 contro l'Entella: "Potevamo certamente fare di più ma il risultato mi sembra giusto. Rigore non dato? Era un episodio che avrebbe potuto favorirci. Peccato. Non dimentichiamoci che questo è un campo difficile. Il sintetico rallenta le giocate. La definirei come una partita strana ma con un pizzico di coraggio in più avremmo potuto incanalarla nella giusta direzione. Saranno due test fondamentali che ci diranno a che punto siamo. Bisogna pensare partita dopo partita. Playoff? Dobbiamo meritarceli sul campo. Le chiacchiere se le porta il vento".