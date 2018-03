Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, a margine della presentazione di Massimo Epifani, nuovo tecnico degli abruzzesi, torna a parlare di Zdenek Zeman: "Cos'è successo prima dell'esonero di Zeman? Non è successo niente di più rispetto a quello che ho già detto. Dopo la gara col Cittadella avevo in mente di fare una riunione con la squadra per la mattina successiva. L'avevo convocata nelle prime ore della giornata per permettere a chi voleva di andare a votare. Non era mia intenzione esonerare Zeman, bensì volevo parlare con la squadra e il tecnico per capire quali fossero i problemi. Il mister ha ritenuto di non dover ripartire con la squadra ma anche di non presentarsi il giorno successivo. Nel momento in cui ho saputo che non sarebbe venuto non potevo far altro che procedere con l'esonero. E' evidente che si fosse rotto qualcosa. Il mister non può permettersi il lusso di non venire".