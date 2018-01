Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parla all'edizione Abruzzo del Tg3, facendo il punto sul mercato dei biancazzurri: "Zeman? Ad Ascoli abbiamo avuto il confronto ognuno svolge il proprio lavoro e vede le cose ed ha diverse responsabilità. La squadra a parer mio è competitiva ma torneremo sul mercato seguendo le indicazioni del mister. Colmeremo alcune lagune per permettere alla squadra di tornare a vincere. E' importante che il gruppo vada bene per noi e per i tifosi. Mercato? Seguiamo Gravillon. Siamo in buoni rapporti con l'Inter, se lascerà il Benevento ci faremo avanti. Per Embalo stiamo parlando con il Palermo".