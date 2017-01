Il Pescara ha bisogno di una rivoluzione a gennaio per puntare alla salvezza. E la pianifica bussando con vigore alla porta di Marotta e Paratici: tre i giocatori richiesti in prestito per la seconda parte di stagione. A cominciare da quel cavallo di ritorno che sarebbe Rolando Mandragora, conteso e tentato anche dall'Atalanta. Poi l'attacco, il reparto più bisognoso di forze fresche: conteso all'Empoli il classe '92 Thiam, ora in forza al Paok Salonicco, ma sondato anche Cerri attualmente in prestito allo Spal.