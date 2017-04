Dopo la prima impresa nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona e in attesa del ritorno di mercoledì prossimo, torna in campo la Juventus. Alle 15 la squadra di Massimiliano Allegri sarà ospite del Pescara nella 32esima giornata di Serie A. Un impegno fondamentale per mantenere le distanze da Roma e Napoli e tornare poi a concentrarsi sull'impegno contro il Barça. Proprio per la vicinanza con la sfida col Camp Nou, Allegri farà tanto turnover, con Buffon e Khedira che non sono stati nemmeno convocati.



LE STATISTICHE - La Juventus ha vinto le ultime tre sfide di campionato contro il Pescara - segnando in totale 11 gol - e non ha subito reti in otto delle ultime 12 partite. I bianconeri sono però la vittima preferita di Sulley Muntari, autore di tre gol nei 14 precedenti.