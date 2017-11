Sampdoria-Pescara 4-1



Pigliacelli 5,5: un paio di incertezze soprattutto in uscita. Questo discorso vale solo fino al 52' della ripresa, quando intercetta a venti metri dalla porta un lancio per Caprari e successivamente imbecca Benali per il gol della bandiera.



Mazzotta 5: ha di fronte Praet, e la Samp dal suo lato in avvio fa quello che vuole. In difficoltà sino al cambio.



(dal 61' Elizalde 6: vedere in campo un classe 2000 fa un certo effetto. Zeman gli regala 30 minuti al Ferraris, difficilmente li scorderà).



Perrotta 5: soffre con i tagli di Kownacki e Caprari, che non gli lasciano punti di riferimento. Nella difesa di Zeman è quello più in difficoltà.



Campagnaro 5,5: con mestiere e anche con le maniere forti, cerca di tenere in piedi la retroguardia abruzzese anche se la Samp ha un altro passo.



(dal 67' Fornasier 5,5: poche sbavature, ma concorso di colpa sul 4-1 doriano).



Zampano 6: a destra il Pescara soffre leggermente meno, perchè l'ex blucerchiato è uno dei pochi giocatori 'di categoria' della serata. Il numero 11 biancoazzurro prova pure un paio di sgroppate.



Brugman 5: ha il compito più difficile, ossia quello di imbastire la manovra di fronte al centrocampo della Samp che gioca a memoria. Impresa difficile per chiunque.



Carraro 6: bello il tiro che impegna Puggioni alla mezz'ora. Non si può chiedere a un classe 1998 la partita della vita a Marassi con la Samp, ma non demerita.



(dall'81' Kanoute s.v.)



Coulibaly 6: prova ad arginare la manovra blucerchiata con il fisico. E' testardo e propositivo, ed è anche giovanissimo (è nato nel 1999). Giocatore da seguire.



Benali 6,5: del terzetto offentsivo l'esperto numero 10 è il più intraprendente. La rete nella ripresa è il giusto premio per la sua intraprendenza. E' l'ultimo ad arrendersi.



Mancuso 5: sbaglia troppo, ma la sgroppata che chiama Puggioni alla respinta di pugno al 38' è interessante. Ha un'altra buona occasione di testa, ma sbaglia la mira.



Ganz 5,5: lottare con Silvestre non è semplice per nessuno. Bella girata sul finire del primo tempo, ma da quella posizione a un centravanti si chiede il gol. Ha i movimenti della punta, bravo a smarcarsi nella ripresa per il tap ma Puggioni si supera.





All. Zeman 5: i tre gol in mezz'ora che la Samp rifila al Pescara gelano una squadra comunque rimaneggiata con un occhio al campionato. Limiti evidenti in difesa e a centrocampo, consueti buoni movimenti in avanti: giudicare il lavoro del tecnico boemo da questa partita è molto diffficile, anche se il risultato non può produrre un voto positivo.