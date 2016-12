Pescara-Bologna 0-3



Bizzarri 6: poco reattivo sul gol del vantaggio felsineo, beffato dalla deviazione di Campagnaro sul 2-0, decisivo in almeno quattro circostanze.



Crescenzi 5: sale poco e in fase difensiva ha poco mordente. Commette il fallo da rigore.



Campagnaro 5: appare impacciato e lento, spesso sbaglia in impostazione.



Gyomber 5,5: nella giornata poco ispirata della retroguardia biancazzurra, è quello che prova a non affondare, cercando anche di avanzare palla al piede.



Biraghi 5: rischia un autogol, in fase difensiva non emerge rispetto ai suoi compagni e non si vede mai in avanti.



Memushaj 6: il capitano del Pescara è l'ultimo a cedere, cercando spesso di far ripartire l'azione ma peccando anche di imprecisione.



Brugman 5: lento e compassato, dovrebbe innescare la manovra ma si limita a passaggi orizzontali.



(dal 46' Cristante 5: nessun contributo sostanziale alla manovra dei biancazzurri).



Verre 4: mette in difficoltà una squadra che di difficoltà ne ha fin troppe con un fallo inutile che gli costa l'espulsione dopo un quarto d'ora,



Benali 5: parte con tanta corsa e grinta, sparisce dal campo col passare dei minuti.



(dal 65' Pettinari 5,5: entra in un momento di partita in cui il Pescara ha già rinunciato a giocare ma ci prova comunque nel finale sfiorando il gol).



Caprari 5: non può nulla contro la retroguardia felsinea, non si rende mai pericoloso anche se i compagni non lo servono mai nel modo giusto.



Manaj 4,5: Oddo lo premia con un posto da titolare, lui risponde con una prova inconsistente. Sostituito dopo 36 minuti anche a causa dell'uomo in meno.



(dal 36' Zampano 5: entra per aiutare la squadra sulla fascia ma non fornisce il contributo sperato).





All. Oddo 5: la squadra è allo sbando e a dicembre sembra già spacciata. La società gli ha messo in mano una rosa monca, ma quel bel Pescara di inizio stagione, che almeno provava a giocarsela, è scomparso.