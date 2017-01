Pescara-Sassuolo 1-3



Bizzarri 4: pronti via e compie la classica 'papera' di giornata dopo nemmeno un giro di lancette. Compie solo una parata nel primo tempo, poi è ancora protagonista in negativo sul gol di Pellegrini. Pochi minuti dopo non è piazzato bene, anche se la traiettoria di Matri è beffarda



Coda 6: fa il suo dietro e la forma fisica lo sta finalmente aiutando.

(dal 75' Benali S.V.)



Stendardo 5,5: al debutto sbaglia nella marcatura su Matri lasciandolo troppo libero. Poi se la cava contro il tridente neroverde.



Fornasier 5,5: anche da parte sua in realtà non ci sono grossi errori, forse solo in impostazione. I gol del Sassuolo arrivano per episodi.



Crescenzi 5: viene sempre saltato dal suo diretto avversario, che sia Berardi o Politano. In avanti non fornisce grossi contributi.



Cristante 5: molto lento in fase d'impostazione, ma anche in quella d'interdizione non si fa sentire e il centrocampo viene spesso tagliato



Bruno 5: rallenta sempre l'azione, sbaglia tanti passaggi e non fa valere nemmeno le sue caratteristiche da interditore. Meglio nel secondo tempo.



Verre 5: l'ex Udinese è il lontano parente di quello ammirato dai pescaresi in Serie B. Non costruisce, non è pericoloso in fase offensiva ed è sempre molle in quella difensiva.

(dal 63' Memushaj 6: si procura il rigore che sbaglia Biraghi)



Biraghi 5,5: è l'unico a centrocampo che ha verve e prova a creare grattacapi alla difesa neroverde. Trova l'assist per il pareggio di Bahebeck. Rovina tutto nel finale sbagliando il calcio di rigore del possibile 2-3



Caprari 5,5: ci prova e, soprattutto nel primo tempo, è molto in palla e cerca a più riprese di trovare lo spunto giusto. Poi si spegne col passare dei minuti.



Bahebeck 6: l'unica sufficienza di giornata, non solo per il gol. Si muove bene, pur restando nella zona centrale dell'attacco.

(dal 66' Pepe 5,5: non contribuisce all'ultima fase di gioco)





All. Donatelli 4: siede al posto di Oddo per guidare un Pescara che si fa male e che, pur provando a creare come suo solito, è ormai a un passo dalla Serie B.