Pescara-Genoa 5-0



Bizzarri 6: nel primo tempo non deve mai sporcarsi i guantoni



Zampano 6: buone le sue sortite offensive, attento in difesa



Stendardo 6,5: concentrato, arriva su tutte le palle alte senza difficoltà. Annulla Simeone.



Coda 6: come il suo compagno di reparto, non soffre mai le avanzate dei rossoblu.



(dall'82' Bovo: S.V.)



Biraghi 6,5: trova un assist al bacio per Caprari che vale il prezzo del biglietto. Meno intraprendente di Zampano, ma comunque attento



Verre 6: un altro giocatore rispetto a quello visto quest'anno, a centrocampo porta qualità e quantità.



(dal 72' Muntari 6: schierato mezzala, porta più sostanza al centro del campo)



Bruno 7: è il migliore in campo nella prima frazione. Gioca con semplicità, ma trova anche il lancio per Cerri che porterà al primo gol.



Memushaj 6,5: il capitano dei biancazzurri lotta e corre, non si risparmia in nessun momento



Benali 7: spostato sulla fascia, il libico prova a rendersi pericoloso da posizione decentrata. Il suo inserimento per il 3-0 è la classica azione zemaniana.



(dal 75' Pepe S.V.)



Cerri 7,5: da oggetto misterioso a decisivo, il passo è stato breve. Controlla palloni, aggredisce gli avversari e mostra anche buone doti atletiche. Se ci sono dubbi sull'attribuzione della prima rete, chiude la gara col gol del 5-0.



Caprari 7,5: il pupillo di Zeman lo ripaga con una prestazione convincente, sugellata anche dai gol del 2-0 e del 5-0





All. Zeman 7: si riprende la sua Pescara con la prima vittoria, sul campo, in campionato. In realtà si vede poco del suo credo, complici i pochi giorni a disposizione. Lavora però sulla testa e si vede. I gol però sono frutto dei suoi dettami, uno più bello dell'altro.