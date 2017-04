Pescara-Milan 1-1



Fiorillo 7: cerca spesso di far ripartire l'azione con i piedi, rischiando anche. Non può nulla sul gol dell'1-1 ma nel secondo tempo salva il risultato.



Zampano 6,5: spinge tanto a destra, tiene Ocampos



Campagnaro 6,5: in una situazione comunque rocambolesca, sbaglia nella respinta su Bacca in area che poi porterà al gol di Pasalic. Nel secondo tempo sale in cattedra e le prende tutte



Bovo 6,5: attento, prova anche qualche sortita in avanti su calcio da fermo.



Biraghi 6: meglio in fase propositiva, molto male in quella difensiva dove comunque ha un avversario difficile da contenere come Deulofeu che riesce a contenere meglio nel secondo tempo



Coulibaly 6,5: tanta personalità da parte di questo giovane ragazzo che si fa apprezzare dai suoi tifosi. Bene in fase d'impostazione, da rivedere però in quella di copertura.



Muntari 6,5: un buon primo tempo da parte del ghanese che sembra tornare ai suoi migliori giorni.



(66' Bruno 6,5: entra bene in campo aiutando la squadra a resistere all'assalto finale del Milan)



Memushaj 6: il capitano dei biancazzurri mette in campo la solita grinta e tenacia, occupando ogni zona del campo.



(dal 85' Milicevic S.v.)



Benali 6,5: prova a pungere da destra anche se trova sempre attento il muro rossonero. Mette tanta corsa e grinta.



Bahebeck 5,5: lento e poco reattivo, il francese sembra ancora lontano dal ritmo partita anche se cerca di fare il suo.



Caprari 5,5: l'ex Roma prova a utilizzare la sua tecnica per imbastire le azioni offensive del Pescara, ma la difesa del Milan lo controlla senza grosse difficoltà.



(dal 76' Cerri: S.v.)





All. Zeman 6,5: il suo Pescara parte bene e col piglio giusto, passa in vantaggio in modo fortunoso ma comunque meritato per quanto visto nella prima mezz'ora di gara. Nel secondo tempo la squadra continua a tenere il ritmo giusto e riesce a mantenere un pareggio insperato alla vigilia.