Napoli-Pescara 3-1



Bizzarri 6,5: mai impegnato nella prima frazione, nella ripresa subisce tre reti ma ne salva moltissime.



Crescenzi 6: buona la sua partita di corsa e sacrificio.



Zuparic 5,5: bene nel primo tempo, cala nella ripresa.



Coda 5: soffre troppo Mertens dalla sua parte.



Benali 5: costretto a giocare basso, soffre l’asse Strinic-Insigne dalla sua parte.



Memushaj 5,5: molto bene in fase d’interdizione nel primo tempo, cala nel finale.



Cristante 5,5: combattivo ma poco lucido.



Bruno 5,5: imposta con buona qualità ma spesso risulta troppo lento.



(dal 64’ Fornasier sv)



Verre 5,5: corre molto in avanti constringendo Callejon a seguirlo, stanco nella ripresa.



(dal 70’ Mitrita sv)



Caprari 6: si vede spesso davanti, segna su rigore a fine gara.



Gilardino 5: fa a botte con tutti, non incide.



(dal 70’ Cerri sv)





All. Oddo 5: troppo nervoso