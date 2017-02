Pescara-Fiorentina 1-2



Bizzarri 6: attento sulle palle alte, compie anche alcune parate a terra. Non può nulla sul gol di Tello



Crescenzi 5,5: corre tanto ma con poco costrutto, in compenso regge bene in difesa



Stendardo 6: si fa sentire molto in difesa, arriva su tutte le palle alte e limita Babacar



Gyomber 6: discorso simile a quello di Stendardo, gioca bene ed è attento pur nella pressione continua della Fiorentina



Biraghi 6: trova l'assist giusto per Caprari e, pur non dando altri contributi in fase offensiva, lotta tanto in fase difensiva



​Zampano 5,5: difendere non è nelle sue corde, eppure si sacrifica tanto e resta ancorato alla linea di difesa



(dal 69' Brugman 5,5: entra per dare una mano a centrocampo ma perde tanti palloni)



Memushaj 6: un primo tempo di grande temperamento, nella seconda frazione è meno preciso



Bruno 5,5: la costruzione non è nelle sue corde e a centrocampo è spesso in difficoltà, ma si impegna molto in fase d'interdizione



Benali 5,5: tanta corsa, poca precisione per il libico che comunque gioca a tutto campo peccando di lucidità



Caprari 6,5: trova il gol del vantaggio, gioca da seconda punta, esterno e punta centrale senza risparmiarsi mai. Il migliore dei biancazzurri



(dall'80' Kastanos S.V.)



Bahebeck 6: si sacrifica molto anche in fase difensiva e trova anche alcuni buoni spunti in attacco in una partita con pochi rifornimenti offensivi



(dal 75' Cerri S.V.)



All. Oddo 6: disegna una squadra di contenimento e la gioca bene per 94 minuti. I gol della Fiorentina arrivano per un gran gol di Tello e per un episodio fortunato a pochi secondi dalla fine, dopo una gara in cui i viola non hanno creato grossi pericoli. Il simbolo di una stagione sciagurata.