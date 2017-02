Pescara-Lazio 2-6



Bizzarri 5: può poco o nulla sui gol della Lazio, tutta responsabilità della difesa. Ma subisce pur sempre 6 reti.



Zampano 5: a destra soffre molto Lukaku, ma in fase di spinta crea grattacapi. Conquista un rigore ed è l'unica cosa positiva della sua partita.



Stendardo 4,5: è corresponsabile delle dormite difensive del Pescara.



Gyomber 4,5: come il suo compagno di reparto, sbanda quando la Lazio fa sul serio davanti.



​Biraghi 5: nel primo tempo tiene a bada la coppia Basta e Felipe Anderson, poi non scivola nel nulla insieme ai suoi compagni



(dal 73' Crescenzi S.V.)



Muntari 5: si sente la sua presenza in campo, corre e cerca anche qualche sortita in avanti. Nel secondo tempo però dà il via alla goleada della Lazio perdendo un banale pallone a centrocampo.



(dal 58' Mitrita 5: prova a sfrutta la sua velocità, ma la Lazio chiude ogni spazio. Può poco.



Brugman 5,5: sbaglia tanto nella prima metà del primo tempo, ma alla fine trova il gol del pareggio. Esce nel secondo tempo



(dal 70' Cerri 5: messo lì davanti, ha ben poche occasioni per rendersi pericoloso)



Verre 4,5: schierato in avanti, cerca di fare raccordo tra centrocampo e attacco ma non convince affatto



Benali 5,5: corre per due, raddoppia, imposta e trova il gol del vantaggio. Il suo primo tempo è di alto livello.



Kastanos 5: si muove bene sulla trequarti, favorisce il gol dell'1-2 di Benali con un tiro deviato da Marchetti. Nel secondo tempo quasi non si nota più.



Caprari 4,5: sbaglia un rigore in maniera incredibile dopo un primo tempo opaco. Nel secondo tempo scompare dal campo.



All. Oddo 4: l'inizio è da incubo, poi la squadra risorge e dà una grande prova di personalità. Peccato che la partita duri 90 minuti e il secondo tempo non è da squadra di Serie A. Il risultato è una punizione forse severa, ma con una fase difensiva così cosa si pretende?