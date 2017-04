La volata finale per un posto in Europa comincia questo pomeriggio per il Milan di Vincenzo Montella, impegnato all'Adriatico contro il Pescara ultimo in classifica di Zeman. Un avversario battuto con fatica all'andata grazie al gol di Bonaventura, un ostacolo particolarmente temuto dal tecnico rossonero alla ripresa dopo due settimane di sosta. Il Milan proverà a fare affidamento alla buona tradizione in Serie A con la formazione abruzzese, battuta 12 volte su 13; gara piena di significati per l'ex di turno Lapadula, capocannoniere nell'ultima Serie B con la maglia del Pescara.