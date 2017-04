Missione in Cina per Daniele Sebastiani. Il presidente del Pescara - fa sapere Pescarasport - è partito ieri per la Cina in cerca di nuove opportunità insieme ad altri personaggi dell’imprenditoria abruzzese (il presidente della Camera di Commercio di Pescara Daniele Becci e Umberto Sgambati, amministratore della Proger Spa). Fari puntati sullo Xiamen Group, colosso cinese, ma anche su altri potenziali partner per rinforzarsi.