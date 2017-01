Continua la preparazione dei biancazzurri in vista della prossima sfida di campionato Napoli-Pescara in programma domenica 15 gennaio con inizio ore 15 allo stadio San Paolo di Napoli.

Seduta di allenamento al mattino con una prima parte dedicata alla video analisi, a seguire su campo dopo una prima fase di messa in azione si è passati a esercizi di contrapposizione tattica, partita a campo ridotto e finalizzazioni da cross laterale con tiri in porta.



Lavoro differenziato per Michele Fornasier a ritmi piuttosto elevati. Lavoro differenziato più terapie per Jean Christophe Bahebeck e Simone Pepe. Terapie per Cesare Bovo, Norbert Gyomber, Rey Manaj, Francesco Zampano. Stop di 15 giorni con successiva rivalutazione per Davide Vitturini (retto femorale destro) e Hugo Campagnaro (polpaccio destro) i cui risultati a seguito di esami strumentali evidenziano una lesione muscolare.

Sabato allenamento a porte chiuse al mattino con inizio ore 11, nel pomeriggio partenza per Napoli.