L'allenatore del Pescara Massimo Oddo ha parlato in vista del match contro il Napoli di domani: "Siamo in emergenza in difesa dove ho solo Coda, Crescenzi e Stendardo. Per questo ho deciso di aggregare anche Delli Carri, Maloku e Pompetti. È un periodaccio per noi anche sotto il punto di vista degli infortuni. Abbiamo nove giocatori indisponibili e cinque di questi per traumi dopo scontri di gioco. Non dobbiamo andare a Napoli e chiuderci, ce la giocheremo cercando di essere bravi nelle ripartenze e ben attenti quando attaccheranno. Esordio di qualche giovane? No. E' una partita molto delicata e inserire un esordiente dandogli grandi responsabilità potrebbe essere controproducente. Fornasier si è reso disponibile e ci sarà, mentre nè Cubas nè Zuparic ci saranno. Gilardino? Ci è mancato finora. Brugman sta facendo dei controlli, non c'è un tempo preciso di recupero".